Mash: истринский стрелок готовился к захвату коттеджа несколько дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, ранее взломавший коттедж в элитном подмосковном поселке Шервуд в Истре, готовился к захвату здания на протяжении нескольких дней, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, преступник прятался в лесу неподалеку, откуда выбирался на разведку.

Жители Шервуда в беседе с каналом признались, что перестрелка между взломщиком и отрядом СОБР длилась порядка пяти часов. В соседних домах тряслись окна. При этом некоторые граждане не побоялись идти за грибами, считая, что проводятся учения.

Как сообщалось ранее, вооруженный мужчина в бронежилете захватил коттедж в Шервуде 22 июля. Прибывший на вызов спецназ вынужден был штурмовать здание. По информации Telegram-канала Mash, злоумышленник взял в заложники сотрудников частного охранного предприятия и полицейского. Им удалось освободиться самостоятельно.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в итоге сотрудникам СОБР удалось ликвидировать вооруженного взломщика. По ее словам, мужчина забаррикадировался в доме. Он оказал сопротивление силовикам, после чего те были вынуждены открыть по нему огонь.