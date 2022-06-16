Mash: использованный огнемёт нашли на мусорке в Реутове

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Огнемёт РПО-А «Шмель»

Telegram-канал Mash сообщил, что на мусорной куче в Реутове найден использованный реактивный огнемёт. По данным канала, его нашли очевидцы на улице Войновича.

Люди вызвали оперативные службы, в результате было установлено, что это часть модели РПО-А «Шмель» без боевого заряда внутри. На данный момент полиция разбирается в происшествии.

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