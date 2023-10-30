Mash Gor: протестовавшие в аэропорту Махачкалы люди постепенно расходятся

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на источник сообщает, что протестовавшие в аэропорту Махачкалы люди начали расходиться. По данным канала, международный аэропорт Уйташ серьезно пострадал.

Канал отмечает, что силовики приступили к оценке ущерба, и это может занять время до утра, поскольку разгромленными оказались магазины и склады.

Telegram-канал Baza уточнил, что большая часть протестующих покинула здание аэропорта и взлетно-посадочную полосу. По данным канала, по терминалам все еще ходят маленькие группы людей, местные силовики проводят с ними «профилактические беседы», убеждая покинуть территорию аэропорта.

В Министерстве здравоохранения Дагестана ранее сообщили, что медики республиканских стационаров занимаются лечением десяти пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, рассказали в Минздраве.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона. Он находит возмутительной сложившуюся ситуацию, и она, по его словам, получит соответствующую оценку правоохранительных органов. Это обязательно будет сделано, пообещал Меликов.