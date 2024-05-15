Mash: экс-спикера Томской гордумы Акатаева заподозрили в мошенничестве

Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Чин­гис Ака­та­ев

Telegram-канал Mash сообщает, что в Томске задержали бывшего спикера гордумы Чин­гиса Ака­та­ева по подозрению в мошенничестве с авиабилетами. По данным канала, при обысках у экс-парламентария и его супруги обнаружили имущество на 650 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как пишет канал, Акатаев, владеющий несколькими квартирами, земельными участками и люксовыми автомобилями, решил сэкономить на покупке авиабилета 70 тысяч рублей. По данным канала, экс-спикер Томской гордумы в конце 2023 года вместе с сообщниками подделал медицинские справки, чтобы вернуть средства.

Акатаев покинул пост в марте 2024 года. По данным канала, причиной стало то, что справки о его доходах не соответствовали зарплате.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд прекратил уголовное преследование директора дальневосточного филиала Центрального научно-исследовательского и проектного института (ЦНИИП) Минстроя РФ Олега Пинского, брата депутата Госдумы Виктора Пинского. Ему назначили штраф 35 тысяч рублей.

До этого РИА Новости сообщило, что начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, которого задержали по делу о получении взятки, за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», участок на 15 соток и долю в квартире. Согласно декларации, его доход в 2019 году превысил 4,5 млн рублей, что на миллион больше, чем в 2015 году.