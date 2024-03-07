Mash: экс-пиарщика нацбатальона ВСУ задержали в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Mash на Волне» сообщил, что в Херсонской области был задержан Геннадий Осьмак, который несколько лет назад занимался активным продвижением «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По информации канала, он также работал журналистом и призывал Украину перекрыть подачу воды жителям Крымского полуострова.

Канал уточнил, что после начала спецоперации Осьмак решил отойти от дел, он сменил украинское гражданство на российское и попытался не привлекать внимания. По информации Mash, он усердно делал вид, что не имеет никакого отношения к нацбатам и Украине, однако местные жители узнали в нем бывшего пособника террористов. В публикации сообщается, что на Осьмака завели уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании», ему грозит до 15 лет тюрьмы, но этот срок может увеличиться, если выяснится, что он был «спящим» агентом СБУ.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне был предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов. Два дня назад силовики задержали жителя Ярославля, подозреваемого в покушении.