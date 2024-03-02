Mash: два новых взрыва прогремели в Ленобласти вблизи порта Mash: два взрыва прозвучали в районе порта Бронка в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в городе Ломоносов Ленинградской области прозвучали два мощных взрывы. По его информации, грохот раздался в районе порта Бронка.

Канал уточнил, что взрывы прогремели с небольшим временным интервалом. По информации Mash, их слышали жители деревень Пеники и Малая Ижора. Также в публикации уточняется, что некоторые очевидцы сообщили о зареве и искрах в небе.

Telegram-канал «112» сообщил, что в петербургском аэропорту Пулково был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. По его информации, воздушная гавань приостановила прием и вылет самолетов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО отразила новую атаку Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, в районе поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник самолетного типа.

Кроме того, следственная группа СК России подверглась атаке украинского беспилотника в приграничной зоне Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены.