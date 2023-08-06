Стало известно о пострадавших при падении обломков БПЛА в Подольске Mash: двое жителе Подольска пострадали при падении обломков БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщает, что в результате падения обломков украинского беспилотника в подмосковном Подольске пострадали двое человек. По информации канала, один из них получил ожог предплечья, у второго обострилась гипертония на фоне стресса. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Mash, двое пострадавших находились недалеко от места падения обломков БПЛА в населенном пункте Сельхозтехника. В публикации говорится, что одному из них 46 лет, второму — 65 лет. Оба они отказались от госпитализации после оказания первой медицинской помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня.

Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области.

Telegram-канал Baza сообщил, что один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Подольском районе. По данным канала, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки. Минобороны России не подтверждало эту информацию.