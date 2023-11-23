Mash: дрон ВСУ атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что дрон ВСУ атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области. По информации канала, осколки БПЛА на территории части обнаружили вчера утром. Минобороны России не комментировало эти сведения.

По данным канала, для утилизации дрона вокруг части выставили оцепление. Mash отмечает, что никаких разрушений не зафиксировано.

До этого Telegram-канал рассказал, что четыре беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Крым. По его информации, все модели дронов были китайского производства. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Отмечалось, что дроны Mugin 5 pro, которые применялись при атаке, способны нести на себе до 25 кг взрывчатки и летать по семь часов. Средняя скорость таких аппаратов составляет 120 км/ч, а дальность полета — около 800 км.

Ранее средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России пресекли попытку ВСУ совершить атаку по объектам на территории Крыма. В небе над республикой были сбиты три украинских беспилотника. Украинская армия также пыталась атаковать Крым с воды. В западной акватории Черного моря обнаружили четыре беспилотных катера ВСУ. Все они были уничтожены. На минувшей неделе морская авиация Черноморского флота также поразила семь безэкипажных судов.