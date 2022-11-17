Mash: дрон ВСУ атаковал энергоинфраструктуру в Крыму Mash: дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию энергомоста в Крыму

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал узловую подстанцию энергомоста в Феодосии. Как указывает источник, в результате удара инфраструктура моста не пострадала. Минобороны России эту информацию не подтверждает.

По данным Mash, дрон нанес удар по энергоподстанции «Кафа» в ночь на 17 ноября: на месте происшествия была обнаружена воронка от взрыва, а также обломки беспилотника. Сама подстанция продолжает работать в штатном режиме.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Киеву следует думать о том, как пережить зиму, а не как атаковать Крым. По его словам, ВСУ будет трудно атаковать из-за выстроенной в Крыму обороны, усиленной Черноморским флотом. Военный эксперт также упомянул о нереалистичных планах ВСУ выступить не только на Крым, но и на Мариуполь, Мелитополь и дальше на Белгородскую и Брянскую области. Специалист добавил, что зимой следует ожидать более активных действий со стороны Вооруженных сил России, а не Украины. Он уточнил, что в российской армии наращиваются резервы и мотивация велика. Дандыкин считает, что бои будут усиливаться бесконечно.

Бывший командующий армии США в Европе Бэн Годжес на своей странице в Twitter ранее заявил, что украинские военные подберутся к Крыму этой зимой. Американский генерал пояснил, что ВСУ могут теперь разместить в Херсоне установки РСЗО HIMARS, которые смогут наносить удары по полуострову. По его словам, данный шаг «ослабит русскую армию».