Mash: депутата гордумы Шахт госпитализировали с подозрением на инсульт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что депутата гордумы Шахт в Ростовской области Вадима Литвинова экстренно госпитализировали в Москве, где он находится по работе. По его информации, врачи подозревают, что у него инсульт. Канал уточнил, что мужчина временно потерял способность говорить.

По данным Mash, накануне к депутату домой вызвали скорую помощь, на момент приезда врачей он не мог отвечать на вопросы. В публикации сообщается, что сейчас его состояние стабилизировались, руки и ноги функционируют. Канал добавил, что в конце октября Литвинов уже попадал в больницу — с травмой головы.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Николай Зеленко, ранее работавший военным атташе СССР в США, был доставлен в одну из московских больниц. Перед этим мужчина упал с эскалатора. По информации Telegram-канала «112», его толкнули, когда он спускался вниз в торговом центре. Генерал ударился о железные конструкции, сильно повредив лицо.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщал, что ранее у главы Росморречфлота Захария Джиоева случился сердечный приступ. По его информации, чиновнику диагностировали полиорганную недостаточность и внутрибрюшное кровотечение, его состояние оценивали как крайне тяжелое.