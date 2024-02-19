Mash: декан журфака УрФУ попался на «голой» вечеринке в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов попался на «голой» вечеринке в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга, которую прервали полицейские во время профилактического рейда. Канал опубликовал видео, на котором Некрасов говорит, что пошел в клуб по приглашению.

Спросили, приду ли я. Я сказал, что хотел бы прийти, и меня добавили в группу этого мероприятия в Telegram, — объяснил Некрасов.

По данным канала, мероприятие также посетила «элитный педагог-психолог» Кристина Володина, которая является членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Mash сообщил, что во время рейда в клубе сотрудники полиции проверили у всех документы, в итоге организаторов вечеринки задержали на двое суток.

Издание E1.RU привело комментарий декана журфака УрФУ, подтвердившего свое присутствие на мероприятии.

Я был на этой вечеринке, среди прочих участников ответил на вопросы и спокойно ушел, ничего страшного, — цитирует издание Некрасова.

Ранее американка Джейми Берджес, отбывающая тюремный срок, рассказала, что женщины-заключенные в США занимаются сексом куда чаще, чем многие могли бы подумать. По ее словам, в женских тюрьмах устраивают «безумные» оргии прямо в камерах.