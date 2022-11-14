Mash: четверо российских солдат ранены при обстреле Белгородской области

Фото: dan-news.info

Telegram-канал Mash сообщил о том, что в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины ранены четверо российских солдат-мотострелков. По данным канала, все они госпитализированы. Минобороны не подтверждало данную информацию.

Четверо российских солдат-мотострелков ранены в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины. Угроз для жизни нет, они госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о гибели сапера Вооруженных сил России в Курской области при обстреле со стороны Украины. По информации телеканала, еще двое военнослужащих получили ранения. В Минобороны России информацию не комментировали.

В сообщении РЕН ТВ говорится, что инцидент произошел накануне в районе села Николаево-Дарьино. По данным канала, ВСУ атаковали в момент, когда военнослужащие устанавливали минно-заградительные сооружения.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Пострадавших в результате ударов нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел, на месте ЧП работают аварийные службы.