Mash: человек погиб из-за взорвавшейся гранаты в Луганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что несколько нарядов полиции перекрыли проезд на пересечении улиц Победоносной и 2-й Краснознаменной в Луганске. По его информации, там могла взорваться граната, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Официальных комментариев от местных органов власти на данный момент не поступало.

На опубликованных каналом кадрах видно, что на месте происшествия, помимо полицейских машин, стоят два легковых автомобиля. Около одного из них, по предварительной информации Mash, лежит погибший.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в отделении «Почты России» произошел взрыв при разгрузке посылок. Выяснилось, что в одной из посылок задымилась бракованная страйкбольная граната. Инцидент произошел на улице Летчика Бабушкина.

Кроме того, сообщалось, что пьяный житель села Малая Рогань под Харьковом бросил гранату в автомобиль своей соседки. На улице он подошел к машине KIA Sorento, которая была припаркована у дома, и на глазах очевидцев достал из кармана осколочную гранату РГД-5, выдернул из нее чеку, после чего бросил под машину.