Mash: бывшего мэра Феодосии отправили под домашний арест

Фото: lebedev_feo/vk.com

Андрей Лебедев

Telegram-канал Mash на волне 29 января передает, что бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под домашний арест. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует. По имеющейся у авторов канала информации, чиновника подозревают в содействии незаконной торговли спиртными напитками.

Бывшего мэра Феодосии отправили под домашний арест на два месяца. Летом Андрей Лебедев подал в отставку по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова, — написал Mash на волне.

Лебедев подал в отставку в прошлом июле. Тогда глава региона писал, что чиновник не справился с задачами по благоустройству Феодосии. Как говорил Аксенов, городской администрации дали время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна на продление его домашнего ареста, сообщил источник в суде. Также без изменений осталось решение об аресте вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Обвиняемые пробудут под домашним арестом до 3 февраля.

Брюна задержали 19 августа в Москве. Он обвиняется в хищении 20 млн рублей у департамента здравоохранения Москвы. Вместе с ним был задержан Якушев. Следствие полагает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам.