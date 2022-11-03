Mash: БПЛА ВСУ атаковал гранатами окопы российских солдат под Белгородом

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Как сообщает Telegram-канал Mash, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окопы российских солдат в Белгородской области. Ранен один военнослужащий, пишет издание.

По данным Mash, украинский дрон проник вглубь российской территории на три километра, он нес пять гранат ВОГ-17 от гранатомета АГС-17, которые сбросил на российских военных. Как сообщает канал, один рядовой получил осколочные ранения руки и ноги, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Минобороны России сообщили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.