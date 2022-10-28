Mash: бойцы ММА избили мобилизованных в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting избили двоих мобилизованных в Подмосковье. По данным канала, виновники драки задержаны, им грозит до семи лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Mash сообщает, что инцидент произошел в городе Электросталь, двое мобилизованных приехали туда для покупки необходимых вещей перед отправкой в зону спецоперации, между ними и двумя бойцами ММА произошел конфликт, переросший в драку.

По данным канала, поводом для стычки стали негативные отзывы бойцов ММА о мобилизации и спецоперации на Украине, мобилизованные проигнорировать это не смогли, в результате один из них получил в ходе драки ушибы, а второму выбили несколько зубов.

Baza отмечает, xnj пострадавшие уже отбыли к месту службы, а затеявшие драку бойцы ММА находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что мобилизованный житель Московской области сбежал из части из-за избиений. По словам молодого человека, у него были напряженные отношения с командиром. После побега он добрался до больницы, где ему диагностировали полученные травмы, а затем отправили в ОВД. В Минобороны России данную информацию не подтвердили.