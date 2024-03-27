Mash Batash: военый комиссар из Башкирии разбился в ДТП Mash Batash: военком из Башкирии Гималов разбился в ДТП на трассе Уфа — Белорецк

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Telegram-канал Mash Batash сообщил, что военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов Башкортостана, подполковник Ринат Гималов погиб в ДТП на трассе Уфа — Белорецк. По данным канала, возле деревни Ильтеряково в его машину влетел Renault. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash Batash уточняет, что автомобиль военнослужащего съехал в кювет и перевернулся, в результате чего мужчина погиб на месте, как и пассажир встречного авто. Канал добавил, что еще двоих человек доставили в больницу.

Ранее в городе Волосово Ленинградской области грузовик врезался в автомобиль, которым управлял сотрудник МВД. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Коллега погибшего, находившаяся с ним в машине, госпитализирована с тяжелыми травмами. Известно, что полицейские ехали на избирательный участок.

До этого семь человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Свердловской области. ДТП произошло на 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. Среди пострадавших водитель и шесть пассажиров легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние. Водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария.