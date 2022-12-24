Mash Batash: супруга мэра Салавата попала в ДТП

Фото: Соцсети

Татьяна Миронова

Telegram-канал Mash Batash сообщил, что жена мэра Салавата Татьяна Миронова попала в аварию в Кармаскалинском районе, получив серьезные травмы. По данным канала, она ехала по заснеженной трассе Уфа — Оренбург за рулем Mercedes-Benz, но в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в ограждение, после чего иномарку протаранил КамАЗ.

В сообщении говорится, что женщина получила вывих тазобедренного сустава, разрыв почки и селезенки, врачи провели операцию, в данный момент она находится в Республиканской клинической больнице.

Ранее в ГАИ Новосибирской области сообщили, что три человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Погибли водитель и две женщины — пассажирки автомобиля Nissan Cefiro, который выскочил на встречную полосу.

До этого министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Нижнем Новгороде. Ребенка доставили в детскую областную больницу областного центра с сотрясением головного мозга.