Mash Batash: школьница насмерть замерзла в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница Рита (имя изменено) Ибрагимова замерзла насмерть в Мечетлинском районе Республики Башкортостан, сообщает Mash Batash. По информации Telegram-канала, погибшая всю ночь пролежала раздетая на улице. В источнике уточнили, что тело 17-летнего подростка утром нашли ее братья.

По данным источника в семье Ибрагимовых пять приемных детей. Mash уточняет, что у скончавшейся были проблемы с ментальным здоровьем из-за тяжелого детства. В семье, где школьницу воспитывали до этого, было много насилия.

Следствие начало проверку инцидента.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Новосибирске ученица второго класса утонула в школьном бассейне во время урока физкультуры. Девочку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным ведомства, трагедия произошла днем 15 ноября в одной из школ Дзержинского района Новосибирска. Учащаяся второго класса потеряла сознание в бассейне и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где скончалась.