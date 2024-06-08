Maserati влетел в остановку и сбил детей в российском регионе Под Можайском Maserati врезался в остановку с детьми, один скончался

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под Можайском автомобиль Maserati врезался в остановку, где находились дети, сообщает ГУ МВД России по Московской области. В результате происшествия 13-летний подросток скончался на месте происшествия, второй мальчик 2014 года рождения был доставлен в больницу.

ДТП произошло на 28 км автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково. Сотрудники Госавтоинспекции расследуют происшествие. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением.

Следователи задержали 27-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Также проводится осмотр места происшествия.

Ранее иномарка опрокинулась на тротуар в Невском районе Петербурга, придавив велосипед. Водитель был госпитализирован, а велосипедист чудом избежал серьезных травм.

Также два человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел на Змеиногорском тракте в Барнауле. Прокуратура проводит проверку.