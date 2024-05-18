Мартышка-хулиганка затерроризировала россиян и попала на видео РЕН ТВ: на жителей Комсомольска-на-Амуре напала домашняя мартышка

Фото: M. Woike/blickwinkel/Global Look Press

Агрессивно настроенная обезьяна выбралась из дома на территорию частного сектора в Комсомольске-на-Амуре, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, мартышка уже покусала несколько человек.

На представленных свидетелями кадрах видно, что животное хаотично бегает по улицам. Также на видео заметно, что мартышка попыталась атаковать человека, который снимал ее на камеру. В какой-то момент она прыгнула на «папарацци», после чего он едва не уронил телефон, на который фиксировал хулиганства обезьяны.

Очевидцы в социальных сетях пожаловались, что хозяева питомца не торопятся забрать его с улиц. При этом, пишет РЕН ТВ, владельцы животного в курсе образовавшейся проблемы. В итоге местные жители были вынуждены обратиться за помощью в экстренные службы.

Похожий случай произошел в Москве. Обезьяна покусала хозяина и напала на людей в подъезде жилого дома. Источник в экстренных службах сообщил, что инцидент произошел в доме на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово.

Ранее из вольера московского зоопарка «Планета обезьян» на Калужском шоссе сбежал орангутан. Как сообщили работники зверинца, животное быстро вернули. Сотрудники зоопарка подчеркнули, что «небольшой орангутан» не представляет опасности для окружающих.