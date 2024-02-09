Маршрутку обстреляли в центре Смоленска

Фото: t.me/su_sk67

В Смоленске перекрыли центр города из-за обстрела маршрутки, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его данным, в полицию заявил водитель транспортного средства, на месте работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в городе перекрыт проезд по проспекту Гагарина от ТЦ «Гамаюн» и до площади Победы, из-за этого образовались пробки. Местные СМИ пишут, что причиной стрельбы мог быть конфликт водителей на дороге, по другой версии — маршрутку обстреляли из близстоящего жилого дома.

Ранее в Новосибирске на улице произошел конфликт между группой молодых людей и мужчиной, который закончился стрельбой. Инцидент попал на видео. На нем видно несколько человек, стоящих вдали у торговой точки, на кадрах слышны крики и выстрелы. На месте было обнаружено около 10 гильз.

До этого двое мужчин пострадали в результате конфликта на Покровском бульваре в центре Москвы, который закончился стрельбой. В ходе драки один из ее участников несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. По подозрению в причастности к происшествию задержан житель Московской области 1995 года рождения, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.