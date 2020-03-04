Маршрутный автобус взорвался на заправке на Копейском шоссе в Челябинске в среду, 4 марта.
Как сообщает 74.RU со ссылкой на МЧС по области, во время заправки в автомобиле разгерметизировался один баллон.
В результате происшествия никто не пострадал, так как водитель находился не на рейсе. В ведомстве также отметили, что взрыва как такового не было.
Как ранее писал NEWS.ru, 3 марта в Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек. Инцидент произошёл в многоквартирном доме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен