https://static.news.ru/photo/99b52cea-5e13-11ea-9a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: podslyshano_kn3uc/vk.com

Маршрутный автобус взорвался на заправке на Копейском шоссе в Челябинске в среду, 4 марта.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на МЧС по области, во время заправки в автомобиле разгерметизировался один баллон.

В результате происшествия никто не пострадал, так как водитель находился не на рейсе. В ведомстве также отметили, что взрыва как такового не было.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 марта в Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек. Инцидент произошёл в многоквартирном доме.