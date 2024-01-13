Маршрутка с пассажирами влетела в грузовик в Новосибирске Два человека пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске маршрутный автобус, в котором находились шесть человек, столкнулся со стоящим на проспекте грузовым автомобилем, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, которые передает ТАСС, пострадали два пассажира.

13 января в 09:40 (05:40 мск) на территории Заельцовского района, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Газель» (маршрут № 25, в салоне находились шесть человек), <...> при перестроении совершил наезд на стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль Volvo (в салоне находился водитель — мужчина 1968 года рождения), — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Информации об их состоянии нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее на Ставрополье произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Водитель пассажирской «Газели» при повороте налево не пропустил встречный транспорт и столкнулся с КамАЗом. Жертвами аварии стали восемь человек — водитель и семь пассажиров маршрутки.

В Санкт-Петербурге ранее человек вылетел из пассажирского автобуса в результате аварии с легковым автомобилем. Женщина за рулем иномарки проигнорировала дорожный знак и выехала на перекресток, после чего в нее врезался автобус. От столкновения легковушку выбросило на обочину.