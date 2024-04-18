Певец Александр Маршал 17 апреля спел перед рабочими омского завода транспортного машиностроения Омсктрансмаш. Артист отметил, что считает своим долгом выступать перед людьми, которые трудятся на благо страны. Концерт прошел в рамках проекта «Музыка в цехах», организованного RU.TV и членом совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрием Киселевым.
Чудо-машины, которые я здесь вижу, это просто нечто удивительное. Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет. Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя победы. Я бывший военный. А бывших — не бывает, — подчеркнул Маршал.
Перед заводчанами также выступил сербский певец Марко Радинович. По его словам, «музыка в цехах должна звучать во все времена». Он добавил, что для него было непривычно выступать на такой площадке, но такая возможность для него очень ценная.
Акция «Музыка в цехах» представляет собой цикл концертов на территориях предприятий, производящих технику и оборудование для нужд фронта. Мероприятия до этого состоялись в Санкт-Петербурге, Серпухове, Челябинске и Нижнем Тагиле.
Сотрудникам машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, ушедшим добровольцами на специальную военную операцию, ранее вручили сертификат на 1 млн рублей. Для сотрудников завода 28 февраля выступили группа «Земляне» и рок-исполнитель Роман Архипов.