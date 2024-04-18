Маршал спел перед рабочими омского завода Певец Маршал спел перед рабочими омского завода

Фото: Пресс-служба РМГ

Певец Александр Маршал

Певец Александр Маршал 17 апреля спел перед рабочими омского завода транспортного машиностроения Омсктрансмаш. Артист отметил, что считает своим долгом выступать перед людьми, которые трудятся на благо страны. Концерт прошел в рамках проекта «Музыка в цехах», организованного RU.TV и членом совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрием Киселевым.

Чудо-машины, которые я здесь вижу, это просто нечто удивительное. Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет. Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя победы. Я бывший военный. А бывших — не бывает, — подчеркнул Маршал.

Перед заводчанами также выступил сербский певец Марко Радинович. По его словам, «музыка в цехах должна звучать во все времена». Он добавил, что для него было непривычно выступать на такой площадке, но такая возможность для него очень ценная.

Акция «Музыка в цехах» представляет собой цикл концертов на территориях предприятий, производящих технику и оборудование для нужд фронта. Мероприятия до этого состоялись в Санкт-Петербурге, Серпухове, Челябинске и Нижнем Тагиле.

Сотрудникам машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, ушедшим добровольцами на специальную военную операцию, ранее вручили сертификат на 1 млн рублей. Для сотрудников завода 28 февраля выступили группа «Земляне» и рок-исполнитель Роман Архипов.