Марочко заявил об укреплении обороны ВСУ в районе Красного Лимана

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины укрепили свою оборону в районе Красного Лимана, рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник возводит новые фортификационные сооружения у Белогоровки, что подтверждают его источники в российской разведке.

На Краснолиманском направлении украинские боевики укрепляют оборонительные позиции. Наша разведка продолжает фиксировать процесс оборудования новых фортификационных сооружений ВСУ в районе Белогоровки, — рассказал Марочко.

Отставной офицер также подчеркнул, что украинские солдаты оборудовали новый взводный опорный пункт с огневыми позициями. Защиту этих пунктов обеспечивают позиции с противотанковыми вооружениями. Кроме того, неподалеку от них была обнаружена замаскированная минометная точка.

Марочко ранее заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку питьевой воды и качественной пищи, что привело к резкому росту санитарных потерь. По его словам, это особенно заметно на Сватовско-Кременском участке фронта. Украинские военные, поступающие в военные госпитали, страдают от пищевого отравления, заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также диареи, утверждает он.