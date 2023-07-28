Марочко заявил о неэффективности украинской ПВО

Фото: МО Украины

Украинские системы противовоздушной обороны не смогли поразить ни одной цели на Луганском направлении за последние семь дней, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, неэффективность продемонстрировали не только советские, но и западные комплексы.

За истекшую неделю при отражении атак наших Военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели, — отметил Марочко.

Офицер в отставке также подчеркнул, что любые попытки нанести удары по российским самолетам и вертолетам оборачивались для украинских военнослужащих негативными последствиями. По ним наносились ответные удары, что привело к потерям среди личного состава и техники.

ПВО Украины также не справляется и с российскими беспилотниками «Ланцет». По словам Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, это связано с особенностями конструкции дрона. «Ланцет» выполнен из композитных материалов, из-за чего системы ПВО не способны засечь его и своевременно уничтожить.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна усилит систему противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что новые системы ПВО доставят в наиболее уязвимые районы, однако не уточнил, куда именно.