В ЛНР рассказали о большом числе раненых в ВСУ Марочко: ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек

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За четыре дня боев потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР составили около полутора тысяч человек, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, почти 70% раненых умерли.

По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает, — заявил Марочко.

Он пояснил, что получившие ранения украинские военные гибнут в результате несвоевременного оказания медпомощи, кровопотери, антисанитарии, нарушения логистики и в силу других причин.

Ранее житель Соледара рассказал, что украинские войска понесли колоссальные потери в городе. Он заявил, что тела убитых солдат ВСУ были повсюду и их никто не забирал. Мужчина добавил, что в рядах армии Украины были и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.

Значительные потери в рядах ВСУ подтвердил один из украинских военнослужащих, попавших в плен. Он заявил, что командование отправляет солдат «на убой», при этом родственникам погибших не выплачиваются компенсации.