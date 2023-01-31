Марочко: ВСУ выбирают, сдать Артемовск или Часов Яр

Фото: МО Украины

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины выбирают, что сдать: Артемовск или Часов Яр. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что Киев может перебросить силы из одного населенного пункта в другой для удержания позиций.

Все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они (ВСУ. — прим. NEWS.ru) там сейчас ни сражались, ни упирались, им все равно нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта. Вот как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска, — сказал Марочко.

Он пояснил, что в Часовом Яре ранее находилась крупная группировка украинских войск, склады, лечебные учреждения, а также хорошо оборудованная инфраструктура и фортификационные сооружения. При этом, по словам Марочко, российские силы начали обходить Артемовск с юга, а ВСУ требуется человеческий ресурс.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные практически установили контроль над трассой Часов Яр — Артемовск. По его словам, ВСУ в Артемовске лишены снабжения.