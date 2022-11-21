Марочко: ВСУ в районе Артемовска и Соледара перешли к глухой обороне

Фото: МО Украины

В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар войска ВСУ перешли в глухую оборону, сообщил в своем Telegram-канале офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это связано с оперативной обстановкой и ежедневными потерями в людях и технике.

Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций, — сказано в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции республики продвигаются по всей линии фронта. Он отметил, что это происходит не в столь быстром темпе, как бы хотелось. Пушилин также рассказал о боях под Артемовском, где, по его словам, сложилась «сложная ситуация», однако движение вперед продолжается.

До этого боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал заявил, что военные ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов. Российский боец пояснил, что группу диверсантов заметили во время разведки с воздуха. Украинские военные попытались укрыться, забаррикадировавшись в подвале четырехэтажного дома с бункером.