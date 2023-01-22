Марочко: ВСУ стягивают западную технику к Сватово

Фото: МО Украины

Украинские военные стягивают технику западного производства в сторону города Сватово, рассказал в беседе с ТАСС офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, техника разгружается на сортировочной станции в Купянске, после чего переправляется в ЛНР.

По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово, — заявил Марочко.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.

Кроме того, командир одного из российских подразделений с позывным Саныч заявил, что командование ВСУ планировало наступать на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Однако, глава горадминистрации Алексей Логвиненко считает, что ВС России не позволят планам украинской армии осуществиться.