Марочко: ВСУ снизили интенсивность обстрелов на купянском направлении Марочко: ВСУ снизили число обстрелов на купянском направлении из-за нехватки снарядов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Подразделения ВСУ на купянском направлении вдвое сократили количество обстрелов позиций РФ по сравнению с предыдущими сутками, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, это связано со «снарядным голодом» в подразделениях ВСУ из-за нехватки боеприпасов и транспортных средств, нарушения логистики, а также эффективного поражения украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения.

На купянском направлении противник вдвое сократил количество обстрелов наших позиций по сравнению с предыдущими сутками, — сказано в сообщении.

Ранее Financial Times сообщила, что ВСУ несут большие потери, а украинские солдаты сильно измотаны. Анонимный западный советник по вопросам обороны отметил недостаточную обученность военнослужащих армии Украины, а также нехватку оружия и боеприпасов.

Кроме того, FT сообщает об успешных действиях командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО на Украине генерала армии Сергея Суровикина. За счет решений военачальника российским войскам удалось сократить шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении. Суровикину, по словам автора статьи, удалось укрепить линию фронта, а также перебросить войска из Херсона. Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом.