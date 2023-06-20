Марочко: ВСУ пытаются прорвать линию оборону в ЛНР Марочко заявил о попытках ВСУ наступать в районе Кременной группами до 150 человек

Фото: ВС Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами до 150 человек пытаются прощупывает линию обороны российских военнослужащих в районе города Кременная в ЛНР, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник пытается ее прорвать.

Обстановка в районе населенного пункта Кременная весьма серьезная. Противник предпринимает действия наступательного характера уже на протяжении длительного времени. Более того, зафиксированы неоднократные попытки массового наступления. То есть не малыми группами, а начиная с ротно-тактических групп - порядка 150 человек. Противник прощупывает нашу линию оборону и пытается ее прорвать, — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава.

Военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин заявлял, что наступление ВСУ не закончится в ближайший месяц. Сроки не зависят от больших потерь техники с их стороны, считает военный. Алехин отметил, что Киев использовал еще не все доступные ресурсы. По его мнению, непростой для ВС РФ остается ситуация на Белгородском направлении.