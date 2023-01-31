Марочко: ВС России отбили атаку диверсантов на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, своевременно обнаружив их, сообщил РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность.

На Краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций, — сообщил Марочко.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения трех бригад ВСУ на Краснолиманском направлении лишились более 50 человек после ударов авиации и артиллерии ВС РФ. Также были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.

Помимо этого, российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Красноармейском Донецкой Народной Республики. По словам представителя ведомства, всего за время проведения военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 381 самолет противника.