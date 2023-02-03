Марочко: военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен в ЛНР

Фото: Министерства обороны Украины

Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен вблизи населенного пункта Кременная в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим. Штурмовые подразделения прекратили вести огонь и начали подготовку эвакуации, однако противник нанес артиллерийский удар по желающим сдаться.

Когда практически все было готово, по украинской позиции со стороны противника был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли, — сказано в сообщении.

Взятый в плен боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук ранее сообщил, что солдаты ВСУ открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие. По его словам, российская сторона оказала всю необходимую медицинскую помощь раненым.



Также сообщалось, что на некоторых участках фронта в Донбассе солдат ВСУ удерживают от отступления только заградотрядами. Как рассказал президент России Владимир Путин, заградотряды сформированы из националистов, которые «сами вперед не лезут» и при этом ведут плотный огонь по своим же частям, не давая им отступать.