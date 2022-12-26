Марочко обвинил ВСУ в использовании гуманитарной миссии в военных целях

Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Вооруженные силы Украины используют гуманитарную миссию в военных целях, заявил РИА Новости офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, таким образом на автомобилях с иностранными номерами киевским войскам привозят оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название — Бахмут).

В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации, — сказал Марочко.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что военное командование Украины осознает, что ВСУ придется сдать Артемовск. По его словам, сейчас в городе идут самые напряженные бои, однако Киев осознает неизбежность его потери. Алаудинов рассказал, что украинские военные уже сдают некоторые населенные пункты, но какие именно — не уточнил.