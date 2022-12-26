Вооруженные силы Украины используют гуманитарную миссию в военных целях, заявил РИА Новости офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, таким образом на автомобилях с иностранными номерами киевским войскам привозят оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название — Бахмут).

В населенный пункт Артемовск отмечено прибытие трех гражданских автомобилей (два джипа и грузовик) с иностранными номерными знаками и нанесенными на них логотипами одной известной международной гуманитарной организации,сказал Марочко.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что военное командование Украины осознает, что ВСУ придется сдать Артемовск. По его словам, сейчас в городе идут самые напряженные бои, однако Киев осознает неизбежность его потери. Алаудинов рассказал, что украинские военные уже сдают некоторые населенные пункты, но какие именно — не уточнил.

 