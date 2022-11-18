Марочко: украинские войска на Луганском направлении начинают выдыхаться

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска на Луганском направлении начинают выдыхаться, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, они продолжают атаковать позиции ЛНР, но на некоторых участках переходят от активных наступательных действий к обороне.

На некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону, — сказал Марочко.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал ситуацию сложной, но контролируемой. По его словам, практически вся территория республики находится под контролем российских военных, в том числе Народной милиции ЛНР, Вооруженных сил Российской Федерации и подразделения «Ахмат». Так, согласно его информации, ВСУ заняли небольшое село Белогоровка и еще «два очень маленьких населенных пункта».

До этого Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.