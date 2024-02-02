Марочко рассказал, как ВСУ восполняют потери на передовой Марочко: ВСУ восполняют потери на фронте неопытными мобилизованными

Фото: МО Украины

Командование ВСУ восполняет потери на Донецком направлении за счет мобилизованных, не имеющих боевого опыта, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, этих людей отправляют на убой.

С Константиновки на участок Клещеевка — Курдюмовка отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта и были призваны на службу по мобилизации в январе текущего года, — написал Марочко.

Он отметил, что такое пополнение прибывает регулярно. Марочко указал, что ежедневно ВСУ теряют на данном участке фронта до роты личного состава.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис оценил ежедневные потери украинской армии в 1200 человек. Он объяснил это тем, что ВС России применяют тактику активной обороны. Меркурис также отметил, что в ближайшие месяцы Россия нарастит арсенал вооружений, а ВСУ не смогут сравниться с российской армией даже при поддержке Пентагона.