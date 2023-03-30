Марочко: профессиональные спецгруппы диверсантов появились под Артемовском

Фото: Romain Carre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Донецком направлении в районе Артемовска появились украинские профессиональные диверсионно-разведывательные группы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Он добавил, что по характеру действий данные группы помимо выполнения отдельных задач используются как группы быстрого реагирования.

На Донецком направлении в районе Артемовска обнаружены профессиональные диверсионно-разведывательные группы противника, — сообщил Марочко.

По его словам, они выполняют отдельные задачи вышестоящего штаба.

Ранее военнослужащий ВСУ Андрей Кривозуб, взятый в плен бойцами ЧВК «Вагнер», рассказал, что украинские вооруженные силы доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск через подземные туннели, которые простираются до Часова Яра. Он объяснил, что, поскольку все дороги к населенному пункту находятся под артиллерийским обстрелом противника, украинская армия нашла подземные коммуникации от Бахмута, по которым происходит транспортировка боеприпасов и личного состава для обороны города.