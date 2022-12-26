Марочко назвал потери ВСУ на Артемовском направлении Марочко: ВСУ теряют на Артемовском направлении до батальона в сутки

Фото: Министерство обороны РФ

Разбитая техника ВСУ

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в Артемовске в Донецкой Народной Республике, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live». По его словам, ВСУ лишаются примерно батальона солдат в день — он может составлять 300 до 1000 бойцов.

То, что они увозят оттуда [с линии соприкосновения] просто пачками трупы — это действительно так. <...> По нашим подсчетам, порядка 500 человек ежедневно ложится (умирает. — NEWS.ru) в районе населенного пункта Артемовск, — сказал Марочко.

По словам офицера НМ ЛНР, Сватовское и Соледарское направление уже «догоняют» Артемовское по количеству потерь. Марочко оценил потери ВСУ и там как «катастрофические».

Ранее Марочко обвинил ВСУ в использовании гуманитарной миссии для военных целей. По его словам, на гражданских автомобилях с иностранными номерами украинским войскам привозят оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск.