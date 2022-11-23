Марочко объяснил, почему ВСУ отказались от наступления на ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления на ЛНР из-за непогоды и больших потерь

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные отказались от наступления на Луганском направлении в связи с непогодой, заявил в беседе с ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ столкнулись с большими человеческими потерями, а в поставках боеприпасов произошли сбои. Тем не менее, подчеркнул он, локальные бои на линии фронта продолжаются.

Из-за неблагоприятных погодных условий, больших потерь, нарушений поставок боеприпасов вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий на Луганском направлении. На данный момент ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в нашей обороне и позиционные бои, — рассказал Марочко.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что украинское наступление начинает выдыхаться. Контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении становятся все слабее, при этом противник несет огромные потери, уточнил он.

Кнутов подчеркнул, что взятие Авдеевки позволит российской армии выйти на славянско-краматорскую группировку ВСУ с востока, а на взятие Угледара — с юга. Он назвал Запорожское направление самым опасным и пояснил, что здесь ВСУ продолжают накапливать большие силы. При этом преимущество постепенно переходит к российской стороне, уверен Кнутов.