Марочко назвал наиболее опасных бойцов в ВСУ Марочко: наиболее опасными бойцами ВСУ являются сторонники фашизма

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко назвал наиболее опасными тех бойцов в ВСУ, кто «проповедует фашистскую идеологию». В разговоре с URA.RU он отметил, что такие люди не имеют моральных принципов и готовы «убивать женщин, стариков, детей без всякого зазрения совести».

Наиболее опасные те, кто мотивирован. То есть националисты, фашисты, радикалы, которые проповедуют фашистскую идеологию. Они действительно опасны. Потому что у них нет никаких морально-этических признаков, — сказал Марочко.

По его словам, именно такие люди наносят удары по городам и районам, где нет российских военнослужащих. Марочко считает, что эта категория бойцов ВСУ должна быть демилитаризирована и денацифицирована, поскольку «по-другому с ними общаться не получится».

В то же время в ВСУ есть относительно «безобидная» категория, отметил офицер. К ней он отнес менее мотивированных бойцов, которых «силой отправили на линию боевого соприкосновения». По словам Марочко, такие военнослужащие «массово отказываются выполнять преступные приказы» и «пытаются дезертировать, покинуть позиции», а также перейти на российскую сторону.

Ранее «Военное обозрение» сообщило, что на Украине решили возродить полк «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации издания к настоящему моменту уже сформированы два батальона, третий еще не завершил этот процесс.