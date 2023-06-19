Марочко: на Купянском направлении пресечена попытка прорыва линии обороны

Фото: МО Украины

Вооруженные силы РФ на Купянском направлении пресекли попытку прорыва украинских войск, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что бои велись в районе населенного пункта Стельмаховка.

В районе населенного пункта Стельмаховка, силами до роты, противник попытался прорвать нашу линию обороны. В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера, — заявил Марочко

По словам военного эксперта, отразить наступление получилось с помощью аэроразведки.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава.

Военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин заявлял, что наступление ВСУ не закончится в ближайший месяц. Сроки не зависят от больших потерь техники с их стороны, считает военный. Алехин отметил, что Киев использовал еще не все доступные ресурсы. По его мнению, непростой для ВС РФ остается ситуация на Белгородском направлении.