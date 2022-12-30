Марочко: командиры ВСУ списывают потери под Кременной на плохую погоду

Украинские офицеры среднего звена объясняют высокие потери личного состава под Кременной и Сватовом плохой погодой, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, украинские офицеры заявляют, что дожди и плюсовая температура замедляют продвижение наступающих сил, делая их легкой мишенью, тогда как о нехватке личного состава и техники не сообщается вовсе.

Украинские офицеры среднего звена в своих докладах вышестоящему командованию пытаются списать потери и неудачи на погодные условия. В частности, при проведении разбирательства по факту гибели украинских военнослужащих на сватовско-кременском участке основной упор делается на неблагоприятные погодные условия, — пишет Марочко.

Ранее он заявил, что подразделения ВСУ на Купянском направлении вдвое сократили количество обстрелов позиций РФ по сравнению с предыдущими сутками. По его словам, это связано со «снарядным голодом» в подразделениях ВСУ из-за нехватки боеприпасов и транспортных средств, нарушения логистики, а также эффективного поражения украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения.

В свою очередь, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на Украине зашла в тупик из-за невозможности добиться значительных успехов. Он уточнил, что украинским военнослужащим по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения, в связи с чем они «с нетерпением» ждут новых поставок оружия.