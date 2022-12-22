Марочко: Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска

Фото: МО Украины

Киев перебрасывает дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, помимо противодействия наступающим силам и ведению маневренной обороны в их задачи входит пресечение паники и дезертирства в рядах украинских военнослужащих.

Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО, — сказал Марочко.

Ранее он сообщил, что украинские войска, которые дислоцируются в Артемовске, ведут активную подготовку к боям в городских условиях. По его словам, ВСУ возводят фортификационные сооружения, занимаются созданием укрепрайонов и рытьем траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан, а подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Марочко добавил, что украинские военные привлекают местное население к работам на позициях и заставляют работать мирных жителей. По его словам, с ними расплачиваются продуктовыми и гигиеническими наборами, которые международные гуманитарные организации поставляют на Украину в виде бесплатной помощи.