Политолог раскрыл, что дает Турчаку новый пост Политолог Марков: Турчак может совершить управленческий подвиг на Алтае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Турчак

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак может совершить управленческий подвиг и показать свою способность работать на новом посту, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он отметил, что республика является одним из самых маленьких и бедных регионов России.

[Республика Алтай] является почти самым маленьким и бедным регионом России. Поэтому многие считают, что направление туда Турчака это резкое понижение. И гадают почему. Но с другой стороны — есть возможность совершить управленческий подвиг и показать свою способность работать? — пишет Марков.

Эксперт подчеркнул, что из 85 регионов РФ Республика Алтай находится на последних местах по всем показателям. В частности, она занимает 81-е место по количеству населения и примерно 83-е по уровню жизни и экономики. Так что новое назначение открывает для Турчака возможности проявить себя, считает политолог.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака. Это связано с его назначением временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года.