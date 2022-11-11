Мариуполю предложили присвоить звание города воинской славы Народный совет ДНР призвал Путина присвоить Мариуполю звание города воинской славы

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Народный совет Донецкой Народной Республики предложил президенту России Владимиру Путину присвоить Мариуполю почетное звание города воинской славы, сообщает организация в Telegram. Кроме этого, предложено дать Горловке звание города трудовой доблести.

Народный Совет ДНР обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Горловке почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». <...> Народный совет ДНР обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы», — говорится в сообщениях Народного совета ДНР.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев предложил законодательно закрепить за городами-героями их статус. Он заявил, что данный статус, полученный еще в годы Великой Отечественной войны, никак не регулируется законом.

Ветераны считают, что правовое положение таких городов, а также их финансирование должны быть закреплены законом. Они также полагают, что придание городам-героям официального статуса поможет избежать исторических искажений и попыток переписать ход событий во время войны.