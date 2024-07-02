Маньяк-рецидивист вареньем заманивал жертв к себе домой В Петербурге вернувшийся из колонии маньяк стал фигурантом дела об изнасиловании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местная жительница написала заявление на маньяка-рецидивиста, сообщает 78.ru. Девушка обвинила 62-летнего уроженца Азербайджана в том, что он пригласил ее домой под предлогом отметить его день рождения. В итоге он насильно раздел девушку и надругался над ней, утверждает заявительница.

Я несколько раз пыталась встать и уйти, но он меня заставлял дальше пить этот коньяк. Потом сказал, что сделает массаж, стянул футболку, насильно снял лифчик. Потом перевернул и насильно начал снимать джинсы, — рассказала девушка журналистам.

Другая местная жительница по имени Майя рассказала, что мужчина приставал и к ней. Он более 20 раз после знакомства на улице позвал девушку в гости, чтобы дать ей попробовать свое варенье.

Сейчас, по данным 78.ru, мужчина находится под подпиской о невыезде. В разговоре с журналистами он заявил, что не признает себя виновным в изнасиловании. При этом в 2013 году он уже был осужден по аналогичной статье и отбыл десятилетний срок.