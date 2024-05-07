Маньяк-футфетишист насильно разул женщину в Петербурге В Петербурге кинкстер снял с женщины кроссовок и потребовал отдать носок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина напал в Мурино на местную жительницу, гулявшую с ребенком, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Маньяк резко схватился за ногу пострадавшей, повалил ее на асфальт и потребовал отдать носок, после чего скрылся с места преступления.

По данным канала, мужчина до сих пор не задержали. Его лицо попало на камеры внешнего видеонаблюдения.

Ранее сексолог Анатолий Павлов рассказал, что распознать извращенцев в толпе довольно сложно, так как на первый взгляд это обычные люди без видимых отклонений. При этом он предупредил, что в общественном транспорте существует вероятность столкнуться с фроттеристом, который получает сексуальное удовлетворение путем трения о другого человека через одежду. Сексолог рассказал, что чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, переехавшие в большой город из провинции. Фроттеристы обычно имеют проблемы с психикой с детства из-за недостатка внимания родителей. Жертвы фроттеристов чаще всего впадают в оцепенение, но именно этого и ожидают извращенцы.