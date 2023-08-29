Манипулятор со сваебойной машиной опрокинулся на авто с беременной женщиной Манипулятор со сваебойной машиной опрокинулся на легковушку в Чебоксарах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чебоксарах манипулятор вместе со сваебойной машиной опрокинулся на легковой автомобиль Škoda, за рулем которого находилась беременная женщина. Видео с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «Автоновости Чебоксары от ZR».

На видео с регистратора видно, как из кузова автоманипулятора выгружают сваебойную машину, которая впоследствии падает на асфальт. После этого манипулятор опрокидывается на бок, а его стрела падает на капот легковушки. Перед этим водитель Škoda попыталась сдать назад, но пространства для маневра было слишком мало, к тому же сзади тоже стояла машина. Кроме того, на кадрах можно заметить, как человек, находившийся в кабине манипулятора, падает на асфальт, но затем самостоятельно встает на ноги.

На сайте МВД Чувашии сообщили, что авария произошла 29 августа около 10 часов на улице Гражданской. По данным полиции, за рулем легковушки, которая стояла на светофоре, находилась беременная 27-летняя жительница Чебоксар, которую доставили в больницу для обследования. По предварительным данным, она не пострадала, как и ее 29-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронежской области депутат из «Единой России» Анатолий Шабанов на Lexus сбил пенсионерку на пешеходном переходе. По данным канала, от полученных травм женщина скончалась.